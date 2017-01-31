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31 января 2017 г.

Подозреваемый в попытках убийств на Ставрополье доставлен из Испании в Россию

Компетентные органы Испании удовлетворили ходатайство российской стороны о выдаче гражданина России Алексея Шияна, обвиняемого в покушении на убийство, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. А. Шиян обвиняется в попытке убийства нескольких человек на почве личной неприязни на Ставрополье в октябре 2001 года. Он был объявлен в международный розыск ГУ МВД России по СК. В июне 2014 года А. Шиян был задержан на территории Испании.

27 января в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России его доставили в Москву.

И. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20170131/podozrevaemyy_v_popytkakh_ubiystv_na_stavropole_dostavlen_iz_isp_100076.html
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