Подозреваемый в попытках убийств на Ставрополье доставлен из Испании в Россию
Компетентные органы Испании удовлетворили ходатайство российской стороны о выдаче гражданина России Алексея Шияна, обвиняемого в покушении на убийство, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. А. Шиян обвиняется в попытке убийства нескольких человек на почве личной неприязни на Ставрополье в октябре 2001 года. Он был объявлен в международный розыск ГУ МВД России по СК. В июне 2014 года А. Шиян был задержан на территории Испании.
27 января в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России его доставили в Москву.