31 января депутаты Думы Ставропольского края отправились в рейд по продовольственным магазинам краевого центра, в ходе которого анализировали цены на молочную продукцию и другие товары.

Поводом послужили многочисленные обращения жителей края в адрес народных избранников по поводу резкого скачка цен. Напомним, АО «Молочный комбинат «Ставропольский» поднял ценовую планку в среднем на десять процентов. В ближайшее время, судя по всему, по этому пути пойдут и другие молокоперерабатывающие предприятия региона, объявившие о намерении изменить свою ценовую политику.

Первым в депутатском маршруте был супермаркет «Флагман», что на улице Булкина. Цены на молочку здесь практически такие же, как и в фирменных магазинах «МКС». Директор супермаркета Елена Устюжанина рассказала, что еще в конце прошлого года молкомбинат «Ставропольский» предупредил о грядущем повышении цен на свою продуктовую линейку из-за подорожавшего сырья. Эта информация была вывешена на всеобщее обозрение в течение нескольких дней. (Кстати, 75 процентов всей молочки в супермаркет поставляют краевые производители и примерно такой же объем предприятия нашего региона «закрывают» по другим видам продовольствия, за исключением колбасных изделий, которые представлены здесь не богато.

– Мы берем на продажу те продукты, которые хорошо расходятся среди покупателей, – рассказывает Е. Устюжанина. – И, конечно, заинтересованы в том, чтобы производители напрямую поставляли нам продовольствие, минуя посредников, ведь в итоге оно будет более дешевым.

Заместитель председателя Думы Ставропольского края Александр Кузьмин в ходе рейда обратил внимание на выполнение краевого постановления об установлении минимальной торговой наценки на социально значимые продукты – не более 10 процентов. Участники рейдовой бригады отметили, что в этом крупном магазине оно выполняется.

Соблюдается оно и в супермаркете «Перекресток», что на улице Артема, куда также заглянули депутаты. Правда, в торговой точке этой федеральной сети продукция региональных производителей представлена гораздо скромнее –четверть всего товарооборота. Да и цены здесь чуть повыше на ту же ставропольскую молочку, но нарушений тем не менее в ценообразовании нет.

Эта торговая федеральная сеть зашла в край сравнительно недавно, так что ей предстоит увеличивать долю присутствия на своих торговых прилавках ставропольских товаров, заметила заместитель председателя комитета СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Алла Дубинина.

– В рамках реализации проекта «Покупай ставропольское!» и увеличения объемов реализации продукции товаропроизводителей края на потребительском рынке в 2016 году комитетом проведено восемь торгово-закупочных сессий с участием наших отраслевых предприятий и сетевых компаний – «Тандер», ООО «ИКС 5 Ритейл групп», ООО «Лента», ООО «О’КЕЙ», ООО «Логистик-Сервис» и других, – проинформировала Алла Дубинина.- Одна из главных целей таких встреч –установление прочных контактов между производителями и поставщиками продукции и торговыми сетями, сокращение лишнего звена и получение максимально качественных продуктов.

По мнению Александра Кузьмина и председателя комитета по экономическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму Валерия Назаренко, эта работа должна проводиться более активно.

– В течение месяца мы проведем полный мониторинг ценообразования продуктов, – заметил Валерий Назаренко по итогам рейда. – Мы должны понять и разобраться, почему произошел такой скачок цен – и не только на молочные продукты.

http://www.stapravda.ru/20170131/pochemu_podorozhali_molochnye_produkty_v_stavropole__razbiralis__100142.html