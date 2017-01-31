Почему энергоресурсы на Ставрополье дороже, чем в других регионах?

Губернатор Владимир Владимиров провел рабочую встречу с членами Федерального Собрания РФ от Ставрополья. В ней приняли участие депутаты Государственной Думы РФ седьмого созыва Елена Бондаренко, Александр Ищенко, Ольга Казакова, Михаил Кузьмин, Алексей Лавриненко, член Совета Федерации РФ Михаил Афанасов. Также участниками встречи стали председатель Думы края Геннадий Ягубов, члены краевого правительства.

Глава региона поблагодарил федеральных парламентариев за плодотворную работу и поддержку, которая оказывается органам краевой исполнительной власти при решении важных для края вопросов.

В то же время, остается широким круг проблем, которые еще предстоит решить на федеральном уровне с помощью партнерства правительства Ставрополья и представителей края в Федеральном Собрании РФ.

В этом контексте Владимир Владимиров обозначил, в частности, неравномерное формирование цены на энергоресурсы для Ставрополья, в результате которого потребители в крае платят больше, чем в ряде соседних регионов. Были подняты также вопросы финансирования программы развития Кисловодска, строительства и ремонта социальных объектов.

Как прозвучало на встрече, Ставрополье вошло в 4 новых программы партии «Единая Россия»: «Городская среда», предполагающая ремонт дворовых территорий, «Местные дома культуры», «Парки малых городов и «Театры малых городов», участником которой станет город Пятигорск.

Состоялось обсуждение путей взаимодействия краевой исполнительной власти, федеральных депутатов и сенаторов по каждому направлению сотрудничества.

Губернатор официально представил парламентариям заместителя председателя правительства края, ответственного за координацию вопросов совместной работы. На эту должность в конце прошлого года был назначен Александр Бойков.

Как отметил Владимир Владимиров, встречи в таком формате должны стать регулярными.

Пресс-служба губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20170131/pochemu_energoresursy_na_stavropole_dorozhe_chem_v_drugikh_regio_100084.html