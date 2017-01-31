Писатель-фронтовик из Невинномысска Алексей Цыбин отметил 95-летие

Девяносто пять лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войн из Невинномысска Алексею Константиновичу Цыбину. Алексей Константинович родился в Нижегородской области в многодетной крестьянской семье. После окончания школы в 1940 году был призван в пограничные войска. Служил в Сортавальском погранотряде Карело-Финской ССР. В декабре 1941 года закончил Ордженикидзевское пограничное училище им. С. Кирова. День Победы встретил в 55-м погранотряде погранзаставы Ермакова в Читинской области. Службу закончил в 1969 году в должности начальника Ленкоранского погранотряда Азербайджанской ССР в звании полковника.

Ратный труд ветерана отмечен орденом Великой Отечественной войны II степени, более 30 медалями, в том числе «За оборону Кавказа», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», «За Победу над Японией» и т.д.

В Невинномысске имя Алексея Константиновича Цыбина хорошо знакомо. Он активный участник всех общегородских мероприятий и патриотических акций. За последние несколько лет написал 5 книг, презентовав свое первое издание в канун своего 90-летия и посвятив его делу всей жизни – погранслужбе. Оно так и называется – «На границе». Затем из печати вышли «Мои воспоминания», «Мой взгляд», «Наша Родина Россия», «Невинномысские зори». Сейчас Алексей Константинович пишет следующую книгу. Воспоминания о службе, о пограничниках, размышления о судьбе Отечества – неполный перечень поднятых в ней тем.

Как рассказали в администрации Невинномысска, все свои произведения ветеран преподнес городу. А Центральная городская библиотека к юбилею автора выпустила именной указатель «Ветеран-пограничник Алексей Константинович Цыбин».

В знаменательный день ветерана поздравили глава Невинномысска М. Миненков, председатель Думы города А. Медяник, представители муниципалитета. Гостеприимный хозяин принял из рук гостей поздравление от Президента России В. Путина и подарки. А затем рассказал пришедшим о своем жизненном пути, службе на охране государственной границы, о внуках и правнуках – их у ветерана семеро.

А. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20170131/pisatelfrontovik_iz_nevinnomysska_aleksey_tsybin_otmetil_95letie_100072.html