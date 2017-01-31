Первенство края по рукопашному бою состоялось в Ставрополе

В ставропольском спорткомплексе «Спартак» прошло первенство края по рукопашному бою среди юношей и девушек до 17 лет и краевой турнир среди мужчин и женщин, посвящённый 74-й годовщине освобождения Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков, собравшие более 500 участников в составах 27 клубов, представлявших 14 районов и четыре города Ставрополья. Соревнования были также посвящены грядущему столетнему юбилею газеты «Ставропольская правда».

В возрастной категории 12-13 лет среди победителей специалисты выделили Ибрагима Абакарова (весовая категория до 36 кг, Нефтекумск) и Константина Ломовцева (до 39 кг, Апанасенковский район); Даниила Романенко (до 46 кг, Предгорный район) и Максима Коныжева (до 50 кг, Ставрополь); у 14-15-летних — Ангелину Наяксову (до 55 кг, Ставрополь) и Акима Кулика (до 70 кг, Буденновский район); среди 16-17-летних — Михаила Аветисяна (до 60 кг, Труновский район), Имина Муртазалиева (до 65 кг, Ставрополь) и Георгия Василова (до 75 кг, Андроповский район).

Победители и призеры первенства края были награждены медалями и дипломами минспорта Ставрополья. Они же составят костяк сборной края, которая будет участвовать в первенстве СКФО с 17 по 19 февраля в Ставрополе.

С. ЯКОВИЧ

http://www.stapravda.ru/20170131/pervenstvo_kraya_po_rukopashnomu_boyu_sostoyalos_v_stavropole_100103.html