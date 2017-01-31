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31 января 2017 г.

Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Предгорном районе

30 января около 14 часов на автодороге «Ессентуки – Суворовская» водитель-женщина автомобиля «Хендай Элантра» выехала на полосу встречного движения и врезалась в «Ниву», в которой ехала семья – 37-летний водитель, его 33-летняя жена и 8-летняя дочь, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. В больницу с были отправлены 5 участников аварии. Пассажирка «Нивы» – 33-летняя жительницы Суворовская скончалась по дороге. Остальные находятся в больнице. Среди них – двое несовершеннолетних: 8-летняя дочь погибшей пассажирки, которая сидела на заднем пассажирском сидении «Нивы», не пристегнутая детским удерживающим устройством, и 14-летний сын женщины-водителя иномарки. Доставленная в реанимационное отделение водитель автомобиля «Хендай Элантра», которая спровоцировала ДТП получила серьезные травмы, но осталась жива. У водителя «Нивы» – перелом ребер и ноги.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170131/odin_chelovek_pogib_i_chetvero_postradali_v_dtp_v_predgornom_ray_100119.html
Фотография к статье Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Предгорном районе
Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Предгорном районе
Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Предгорном районе
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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