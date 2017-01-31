Новый сезон РФПЛ сезона 2017/18 стартует в середине июля

Старт футбольного сезона 2017/18 / «Ставропольская правда» от 31 января 2017 г.

Чемпионат Российской футбольной премьер-лиги сезона 2017/18 ориентировочно стартует 13 – 15 июля, а завершится 13 мая. Об этом сообщил генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов. «Первый тур стартует 13 – 15 июля, – сказал Газизов. – Перерыв с 3 декабря по 3 марта. В период с 6 по 13 мая запланировано три тура – убойный график на финише! При этом дата одного из них – 9 мая, что непросто с точки зрения обеспечения безопасности и, самое главное, интереса зрителей. Последний тур состоится 13 мая. Первый раунд Кубка, в котором сыграют команды РФПЛ (1/16 финала), состоится 21 – 22 сентября, а решающий матч запланирован на 20 мая в «Лужниках», уже после завершения чемпионата.

Кстати, в этом году финал Кубка будет разыгран в Сочи. Это все отправили на доработку, надеюсь, к следующему собранию, которое состоится через две недели, уже точно определим». Закончить следующий сезон 12 – 13 мая попросил главный тренер сборной России С. Черчесов в связи с подготовкой команды к чемпионату мира – 2018.

В. МОСТОВОЙ

http://www.stapravda.ru/20170131/novyy_sezon_rfpl_sezona_201718_startuet_v_seredine_iyulya_100023.html