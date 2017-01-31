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31 января 2017 г.

Новинка рынка недвижимости Ставрополья: евротаунхаусы в «Гармонии» за 1,5 млн рублей

Новинка рынка недвижимости Ставрополья: евротаунхаусы в «Гармонии» за 1,5 млн рублей

Строительная группа «Третий Рим» вывела на рынок недвижимости новую серию евротаунхусов в жилом районе «Гармония». В феврале новинку можно будет приобрести за 1,5 миллиона рублей*.

Евротаунхаус в «Гармонии» является достойной заменой трехкомнатной квартире в Ставрополе. За большую площадь и небольшой земельный участок покупатель отдает меньшую сумму денег. Евротаунхаусы продаются с подключенными коммуникациями, включая канализацию, а также с установленным ограждением участка.

Не только выгодные цены привлекают жителей Ставрополья в «Гармонию». Важен и тот факт, что район стала центром культурной жизни округи. Регулярно проводимые спортивные мероприятия и праздники приковывают внимание жителей близлежащих населенных пунктов. За три летних месяца в «Гармонии» были организованы: Парад невест, День семьи, День молодежи, танцевальные вечеринки. Прошли матчи по футболу на кубок Строительной группы, а также турниры по шахматам и шашкам.

Площадка для массовых мероприятий стала местом регулярного проведения сельскохозяйственной ярмарки, в которой принимают участие производители не только Ставропольского края, но и других регионов России.

Привлекательность района растет, в том числе, благодаря местам отдыха. В настоящее время аллея Ласточек — популярное место прогулок жителей города. Арт-объекты, детские площадки и сквер Памяти стали украшением аллеи. В шаговой доступности от нее расположены торговые центры, новый отдел продаж Строительной группы «Третий Рим», строящиеся детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс и храм.

Подробную информацию о новинке и других видах жилья в «Гармонии» можно узнать на сайте компании, перейдя по ссылке.

 

* г. Михайловск. Цена действительна с 01.02.2017 по 28.02.2017 г. Собственник Захарченко Н.М. Свидетельство 646620 от 28.04.2016 г. Запись ЕГРП №: 26:11:020501:5695 от 25.12.2016. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере специальных цен, сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону (8652) 99-16-16. Количество предложений ограничено. Строительство жилья завершено.

http://www.stapravda.ru/20170131/novinka_rynka_nedvizhimosti_stavropolya_evrotaunkhausy_v_garmoni_100099.html
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Новинка рынка недвижимости Ставрополья: евротаунхаусы в «Гармонии» за 1,5 млн рублей
Новинка рынка недвижимости Ставрополья: евротаунхаусы в «Гармонии» за 1,5 млн рублей
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