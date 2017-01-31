На строительство спортивных объектов на Ставрополье к ЧМ-2018 потратят 665 млн рублей

Среди пусковых спортивных объектов, которые должны быть сданы в эксплуатацию к концу этого года, пять тренировочных футбольных площадок к чемпионату мира 2018 года в регионе Кавминвод. Эта тема обсуждалась на совещании, которое провел губернатор Владимир Владимиров в Ставропольском краевом училище олимпийского резерва. В его работе приняли участие депутат Госдумы РФ Елена Бондаренко, члены правительства СК, руководители муниципалитетов.

В этом году на их строительство выделено 665 миллионов рублей, из которых 457 миллионов обеспечит федеральный бюджет, 143 миллиона – краевой. Глава края напомнил о принятом решении присвоить каждому из этих футбольных полей имя ставропольца – Героя Советского Союза.

– В ближайшие дни жду от вас предложений по персоналиям, – обратился он к главам муниципальных образований. – На входе необходимо поместить мемориальные таблички с описанием подвигов наших земляков. Чтобы и сами мы лучше знали свою историю, и гости были информированы о людях, выковавших Победу.

Пробный матч на новых полях состоится между командами из представителей краевой исполнительной власти, муниципалитетов и застройщика. Хороши ли получились спортивные площадки, проверят на себе. Что касается их дальнейшего использования, когда закончится футбольный чемпионат, то здесь планируют тренировать воспитанников региональных ДЮСШ, а также краевого училища олимпийского резерва.

В настоящее время многофункциональные спортивные комплексы строятся в Новоалександровске, селе Дивном Апанасенковского района, селе Дмитриевском Красногвардейского района. Их ввод в эксплуатацию запланирован на 2017 – 2018 годы. Отдельно обсудили вопрос подготовки к строительству на территории Ставропольского училища олимпийского резерва физкультурно-оздоровительного комплекса и легкоатлетического манежа. Стоимость объектов 119,4 миллиона рублей и 224,9 миллиона рублей соответственно. Ввод запланирован на 2018 год. Также поднята тема строительства ФОКа с крытым катком в Юго-Западном микрорайоне Ставрополя. Партнером реализации проекта выступает компания «Газпром». В этом году на площадке должны начаться работы. Ввод первой очереди запланирован на март 2018 года.

http://www.stapravda.ru/20170131/na_stroitelstvo_sportivnykh_obektov_na_stavropole_k_chm2018_potr_100135.html