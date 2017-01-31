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На Ставрополье магазины торговали просроченным пивом

Два индивидуальных предпринимателя (магазины «Универсальный» и «Абсолют»), а также ООО «Садко» (магазин «Транзит») торговали пивом с истекшим сроком годности, в связи с чем прокуратура Красногвардейского района возбудила в отношении них три дела об административном правонарушении за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Материалы направлены в Изобильненский отдел Роспотребнадзора по СК, всем троим внесены представления об устранении нарушений, сообщила пресс-служба прокуратуры края.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170131/na_stavropole_magaziny_torgovali_prosrochennym_pivom_100117.html
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