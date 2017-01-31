На Ставрополье магазины торговали просроченным пивом
Два индивидуальных предпринимателя (магазины «Универсальный» и «Абсолют»), а также ООО «Садко» (магазин «Транзит») торговали пивом с истекшим сроком годности, в связи с чем прокуратура Красногвардейского района возбудила в отношении них три дела об административном правонарушении за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Материалы направлены в Изобильненский отдел Роспотребнадзора по СК, всем троим внесены представления об устранении нарушений, сообщила пресс-служба прокуратуры края.