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31 января 2017 г.
По Интернету всё дешевле / «Ставропольская правда» от 31 января 2017 г.

На Ставрополье госуслуги через Интернет подешевели на 30 процентов

Планерка в правительстве Ставропольского края

30 января губернатор Владимир Владимиров на планерке в правительстве края подчеркнул, что с учетом изменившихся в этом году правил распределения федерального финансирования объем бюджетных средств на строительство и ремонт социально значимых объектов будет ограничен. Это требует предельно рационального и ответственного подхода распорядителей бюджета к использованию буквально каждого рубля. В их числе, в частности, запланированные на этот год строительство и ремонт 11 учреждений культуры на сумму более 150 миллионов рублей.

Краю, как уже сообщалось, из федерального бюджета в этом году выделено 609 миллионов рублей на благоустройство поселений, в том числе дворовых территорий. Уже подготовлена вся необходимая документация, которая позволяет приступить к работе в муниципалитетах, своевременно подавших заявки на участие в программе. Завершить работы необходимо к началу осени.

Еще одно поручение главы края касалось увеличения финансирования работ по очистке дорог от снега. Аномальные для ставропольской зимы снегопады привели к дефициту средств на уборку в местных бюджетах.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на Ставрополье снижение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ составило 49%. В частности, этому способствовал более высокий объем вакцинации населения. Все стационары и аптеки обеспечены противовирусными лекарствами. Губернатор обратил внимание краевого минздрава на необходимость лишения лицензий тех аптек, которые необоснованно завышают цены на лекарства. Ранее ведомству были переданы такие функции.

– Нельзя наживаться на проблемах людей. А те, кто этого не понимает, не должны работать у нас в крае, – прокомментировал Владимир Владимиров.

На Ставрополье растет популярность получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме. На портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru) зарегистрировано более 600 тысяч ставропольцев, что составляет свыше 25% совершеннолетних жителей региона. Правда, в разрезе муниципальных образований планку в 25% перешагнули только 15 районов и городских округов. По словам министра энергетики, промышленности и связи СК Виталия Хоценко, одним из стимулов роста числа зарегистрированных пользователей может стать введенная с 1 января 2017 года скидка в 30% для тех, кто получает госуслуги с помощью портала. Для примера: за оформление загранпаспорта продвинутые интернет-пользователи теперь платят 2450 рублей против прежней суммы в 3500 рублей, за получение водительского удостоверения – 1400 рублей, а не 2000 рублей. Такой же порядок скидки действует и на другие виды услуг.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ , при содействии пресс-службы губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20170131/na_stavropole_gosuslugi_cherez_internet_podesheveli_na_30_protse_100077.html
Фотография к статье На Ставрополье госуслуги через Интернет подешевели на 30 процентов
Планерка в правительстве Ставропольского края
Планерка в правительстве Ставропольского края
Фото пресс-службы губернатора СК
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