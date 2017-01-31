Музей кадетской школы Ставрополя получил личные вещи погибшего командира погранзаставы Павла Буравцева
Во время «Героической поверки», проходившей в Ставропольской кадетской школе имени генерала А. Ермолова, в дар ее музею были переданы личные вещи павшего в бою уроженца Ставрополя – командира отделения погранзаставы младшего сержанта Павла Буравцева.
Мама пограничника Нина Павловна и полковник в отставке Анатолий Лесных искренне поблагодарили кадетов-ермоловцев за трогательное внимание к герою афганской кампании с Панфиловской погранзаставы. Его мама одобрила проект проведения у ермоловцев соревнований-мемориала памяти Павла Буравцева по горной подготовке под патронажем ветеранов пограничной службы. В заключение встречи директор «кадетки» Алексей Хитров отметил, что новый стенд с экспонатами смогут увидеть не только кадеты, но и ученики других учебных заведений.
Фото предоставлено пресс-бюро школы им. генерала Ермолова