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31 января 2017 г.
Подарок для музея / «Ставропольская правда» от 31 января 2017 г.

Музей кадетской школы Ставрополя получил личные вещи погибшего командира погранзаставы Павла Буравцева

Во время «Героической поверки», проходившей в Ставропольской кадетской школе имени генерала А. Ермолова, в дар ее музею были переданы личные вещи павшего в бою уроженца Ставрополя – командира отделения погранзаставы младшего сержанта Павла Буравцева.

Мама пограничника Нина Павловна и полковник в отставке Анатолий Лесных искренне поблагодарили кадетов-ермоловцев за трогательное внимание к герою афганской кампании с Панфиловской погранзаставы. Его мама одобрила проект проведения у ермоловцев соревнований-мемориала памяти Павла Буравцева по горной подготовке под патронажем ветеранов пограничной службы. В заключение встречи директор «кадетки» Алексей Хитров отметил, что новый стенд с экспонатами смогут увидеть не только кадеты, но и ученики других учебных заведений.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20170131/muzey_kadetskoy_shkoly_stavropolya_poluchil_lichnye_veschi_pogib_100044.html
Фотография к статье Музей кадетской школы Ставрополя получил личные вещи погибшего командира погранзаставы Павла Буравцева
«Героическая поверка», проходившей в Ставропольской кадетской школе имени генерала А. Ермолова
«Героическая поверка», проходившей в Ставропольской кадетской школе имени генерала А. Ермолова
Фото предоставлено пресс-бюро школы им. генерала Ермолова
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