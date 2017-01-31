О подвигах и славе / «Ставропольская правда» от 31 января 2017 г.

Конкурс «Солдатский конверт – 2017» провели в Арзгирском районе

В Арзгирском районе прошел конкурс патриотической песни «Солдатский конверт – 2017», который оценивался по двум номинациям: ансамбли и отдельные исполнители. Дипломантами первой степени стали вокальный ансамбль «Домисолька» из села Каменная Балка, солисты Альбина Бамматова из села Родниковского, Виктория Приходько и Алиса Шаталова из Арзгира. Победители примут участие в зональном этапе фестиваля, который состоится в Буденновске. Надежда БАБЕНКО http://www.stapravda.ru/20170131/konkurs_soldatskiy_konvert__2017_proveli_v_arzgirskom_rayone_100042.html

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