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31 января 2017 г.
Все ладится у «Лады» / «Ставропольская правда» от 31 января 2017 г.

Конкурс патриотической песни «Родная сторона» состоялся в Ставрополе

В Ставрополе прошел концерт Всероссийского конкурса патриотической песни «Родная сторона». Помимо индивидуальных исполнителей на сцене выступали профессиональные ансамбли казачьей песни и даже дети дошкольного возраста. Ребятишки – воспитанники ставропольского детского сада «Улыбка» в составе ансамбля «Соловушки» – вызвали особый восторг в зале и по итогам конкурса стали дипломантами II степени. А Гран-при взяли Константин Спивак и фольклорный ансамбль «Лада» из краевого центра.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20170131/konkurs_patrioticheskoy_pesni_rodnaya_storona_sostoyalsya_v_stav_100041.html
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