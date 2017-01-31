Все ладится у «Лады» / «Ставропольская правда» от 31 января 2017 г.

Конкурс патриотической песни «Родная сторона» состоялся в Ставрополе

В Ставрополе прошел концерт Всероссийского конкурса патриотической песни «Родная сторона». Помимо индивидуальных исполнителей на сцене выступали профессиональные ансамбли казачьей песни и даже дети дошкольного возраста. Ребятишки – воспитанники ставропольского детского сада «Улыбка» в составе ансамбля «Соловушки» – вызвали особый восторг в зале и по итогам конкурса стали дипломантами II степени. А Гран-при взяли Константин Спивак и фольклорный ансамбль «Лада» из краевого центра. А. РУСАНОВ http://www.stapravda.ru/20170131/konkurs_patrioticheskoy_pesni_rodnaya_storona_sostoyalsya_v_stav_100041.html

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