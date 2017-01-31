Итоги работы сфер образования и культуры на Ставрополье подвела зампред правительства Ирина Кувалдина

С обоснованным оптимизмом / «Ставропольская правда» от 31 января 2017 г.

Об итогах работы курируемых отраслей в 2016 году и планах на 2017-й рассказала журналистам на брифинге заместитель председателя правительства края Ирина Кувалдина. Прежде всего она пожелала журналистам успехов в наступившем году, выразив надежду, что социальная сфера даст им немало поводов для позитивных публикаций.

Есть один фактор, сразу подчеркнула И. Кувалдина, которым Ставрополье по праву может гордиться: в крае продолжается естественный прирост населения. В 2016-м у нас родилось на 459 детей больше, чем в предыдущем году. Значит, краевая программа поддержки семей с детьми хорошо работает и позволяет смотреть в будущее с оптимизмом. Никаких сокращений по социальным направлениям в бюджете Ставрополья в 2017 году не предполагается, наоборот, речь идет только о приросте выделяемых на социальные нужды средств. Например, если в 2016 году на образование было выделено 12,6 млрд рублей, то в 2017-м эта цифра выросла до 18 миллиардов. Совершенствуется и укрепляется материальная база образовательных учреждений. В частности, продолжается целенаправленная замена оконных блоков, на что нынче выделено 100 млн рублей, а на ремонт кровель 200 млн. Это, кстати, новая краевая программа, которая затронет в большей мере сельские учреждения, но и городские не останутся без поддержки.

Открытие в 2016 году шести детских садов позволило увеличить количество мест на 1120 – значительный прирост. В первом квартале этого года откроется новый детсад на 100 мест в поселке Энергетик (Пятигорск). По-прежнему продолжаем, добавила И. Кувалдина, уделять большое внимание строительству школ. В 2016-м открыты две школы в Ставрополе на 1797 мест. В этом году в плане сдача школы-детсада в поселке Адыг-Суат Нефтекумского района: школа на 420 мест, детсад на 50. В 2017-м введем в строй новую школу со спортивным уклоном в Пятигорске, где будут расти будущие чемпионы. Одновременно продолжался ремонт, наиболее значимая реконструкция осуществлена в школе поселка Анджиевского Минераловодского района.

Зампред ПСК коснулась и темы единого государственного экзамена, заметив, что в прошлом году количество не допущенных к ЕГЭ по итогам сочинений сократилось вдвое. Радует качество знаний выпускников школ. Так, ставшие студентами вузов ставропольские ребята успешно справились с экзаменами первой зимней сессии, подтвердив высокий уровень подготовки. В топ лучших по РФ вошло девять сельских ставропольских школ – на пять больше, чем ранее, а из городских в топ лучших входят три школы – СОШ № 5 в Пятигорске (она отмечена за военно-патриотическое воспитание), гимназия № 24 в Ставрополе и гимназия № 2 в Георгиевске.

Продолжается активная работа по формированию интереса молодежи к получению профессий в средних специальных учебных заведениях. Открыто шесть многофункциональных центров прикладных квалификаций по наиболее востребованным на рынке труда направлениям: машиностроение, садово-парковое и ландшафтное строительство, железнодорожный транспорт, обслуживание на транспорте, автомобильный транспорт и энергетика, сельское хозяйство и химические технологии. Всего в крае будет десять таких центров, по два откроются в этом и следующем году. Новое перспективное направление «Молодые профессионалы», направленное на поиск талантливых ребят в профобразовании. В прошлом году в крае в рамках данной программы проведены олимпиады по шести компетенциям, а нынче они пройдут уже по 19. Сейчас в СКФО обсуждается вопрос о создании на базе Ставропольского края регионального этапа этой программы.

Ирина Кувалдина привела целый ряд впечатляющих цифр. Так, за 2014 – 2016 годы в 822 учреждениях образования края были заменены окна, отремонтировано 102 спортивных зала, открыто 27 спортклубов. Перевозкой школьников в настоящее время занято 467 автобусов, при этом на Ставрополье сохранены начальные школы во многих малых селах. Ощутимую помощь здесь оказывает Каспийский трубопроводный консорциум: за два года им закуплено для школ края 68 новых автобусов, в 2016-м получено 66 автобусов из федерального центра, таким образом, надеемся в ближайшие два года решить задачу обновления автопарка.

В 2013 году по проекту модернизации было выделено почти полмиллиарда рублей на закупку школьных учебников, значительные суммы на это отпущены и в 2014-2016 годах. Растет число учащихся, переходящих на новые образовательные стандарты, именно для них приобретаются новые учебники.

Еще один предмет для гордости – действующие в крае стипендии для одаренных студентов: в ссузах это 15 тыс. рублей в месяц, в вузах – 22 тысячи. Кроме того есть ряд губернаторских стипендий для талантливой молодежи. Это серьезная поддержка ребятам, которые не просто хорошо учатся, но и социально активны. Также существует премия за конкретные заслуги, например, в науке или спорте. С 2015 года учреждена премия губернатора молодым ученым за инновационные разработки. За два года по 100 тысяч рублей получили 14 человек. С этого года увеличена до 200 тысяч рублей ежегодная премия деятелям культуры.

На меры социальной поддержки в бюджете края в 2016 году было заложено 13,7 млрд рублей, при этом чуть более 5 млрд рублей – на поддержку семей с детьми. Семьям с тремя и более детьми выплачивается по 7,7 тысячи рублей на ребенка, таких семей в крае более 15 тысяч.

Развивается рынок социальных услуг, в том числе с привлечением некоммерческих организаций. 23 такие организации включены в краевой мобильный учет, позволяющий целенаправленно и грамотно привлекать их к оказанию социальной помощи. Многое делается по внедрению доступной социальной среды. Так, в феврале в Георгиевске будет открыт уникальный кинотеатр, где люди, имеющие проблемы со слухом и зрением, смогут в обычном режиме просматривать фильмы: одно только оборудование при этом обошлось в 3,6 млн рублей. Кроме того, отметила зампред ПСК, на квотированных рабочих местах в прошлом году смогли начать работу более 8 тысяч инвалидов, это один из лучших показателей в РФ. Развивается банк вакансий: в 2016-м в службу занятости обратились 49 тысяч человек, а обновленный с помощью работодателей банк составляет 166 тысяч мест. То есть потребности и возможности достаточно широкие. Ставропольский край является серьезным сегментом в едином банке вакансий России.

Не остается без внимания правительства края и отрасль культуры. В 2016 году на ее потребности выделен миллиард рублей – на 38% больше, чем в 2015-м. Не сокращается финансирование и нынче. В 2016 году отремонтированы кровли в 13 сельских домах культуры. В 2017-м серьезный ремонт на условиях софинансирования с федеральным бюджетом пройдет еще в 11 учреждениях культуры. Помимо упомянутого кинотеатра в Георгиевске еще 9 кинотеатров получили по федеральной программе уникальные киноустановки общей стоимостью 5 млн рублей, на следующий год сделано еще четыре заявки, и они будут удовлетворены.

В 2016 г. состоялся ставший традиционным второй межрегиональный форум «Белая акация», получивший широкий общественный резонанс. Положительные отзывы ставропольцев получили новые формы мероприятий форума на открытом воздухе. Ставрополье вновь и вновь подтверждает свой статус культурной провинции. Ярким свидетельством тому стали и дни казаков-некрасовцев в Москве с участием живых носителей уникальной культурной традиции. Помимо успешных наших форумов намечается проведение нового – межрегионального молодежного форума культуры и искусства, призванного собрать молодые таланты всего Юга России.

И. Кувалдина отметила ряд важных достижений в краевом здравоохранении. Успешно внедрена система телемедицины по направлению ЭКГ, позволившая значительно снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Также значительно снижена смертность от онкологии, поскольку помимо онкоцентра действуют еще 26 первичных и 52 смотровых кабинета, позволяющих выявлять заболевания на ранней стадии. Введен в эксплуатацию новый современный перинатальный центр, причем с тесной привязкой к науке, когда студенты-медики получают возможность осваивать профессию на практике. Высокотехнологичную медицинскую помощь оказывают девять учреждений края, в прошлом году такую помощь получили 10700 пациентов. Мы не снижаем вклада в медицину, подчеркнула И. Кувалдина. На очереди открытие долгожданной поликлиники в Юго-Западном микрорайоне краевого центра, на одно лишь ее оснащение отводится более 600 млн рублей. На 300 млн рублей больше в этом году направляется на бесплатное лекарственное обеспечение. Радует и значительное снижение заболеваний туберкулезом – сказывается планомерная профилактическая работа. В целом итоги 2016 года позволяют по достоинству оценивать сделанное и с оптимизмом смотреть в завтра.

http://www.stapravda.ru/20170131/itogi_raboty_sfer_obrazovaniya_i_kultury_na_stavropole_podvela_z_100063.html