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Более 5 тысяч соотечественников переселились на Ставрополье по специальной программе

В нашем крае с 2014 года реализуется региональная программа «Оказание содействия добровольному переселению в Ставропольский край соотечественников, проживающих за рубежом». За это время в регион прибыли более 2,5 тысячи ее участников, что вместе с членами семей составляет почти 5,2 тысячи человек.

До 2017 года участниками этой программы могли стать только две категории соотечественников: казаки, а также их потомки и граждане, прибывшие из Донецкой и Луганской областей Украины. С начала 2017 года к ним добавились еще четыре категории, в том числе казаки и их потомки, проживающие за рубежом, граждане Украины (вне зависимости от территории проживания в этой стране); ученые, занятые актуальными научными и технологическими проблемами, научно-исследовательской или педагогической деятельностью; студенты, проживающие за рубежом, обучающиеся на последних курсах вузов или профессиональных образовательных организаций по востребованным на рынке труда Ставропольского края профессиям.

Как сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения СК, по вопросу участия в программе необходимо обращаться в первую очередь в Главное управление Министерства внутренних дел РФ по краю или его территориальные органы.

 

А. РУСАНОВ , по материалам министерства труда и социальной защиты населения СК
http://www.stapravda.ru/20170131/bolee_5_tysyach_sootechestvennikov_pereselilis_na_stavropole_po__100131.html
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