100 тысяч материалов на сайте «Ставрополки» в год столетия газеты
В этом году «Ставропольская правда» отмечает большой юбилей: 100 лет с того момента, как в руки к читателям попал первый номер газеты. Она была создана в непростое время, прошла немало испытаний, но выжила. И сегодня остается полезной читателям, успешно осваивая новые технологии.
Кстати, о технологиях. Недавно на сайте «СП», который существует чуть более 15 лет, вышел стотысячный материал! Трудно представить, сколько вышло журналистских трудов за сто лет в газете. Не менее символично и то, что посвящена стотысячная публикация замечательному архитектору Ставрополья Анатолию Лысякову, который родился сто лет назад и вместе с женой Ириной создал памятные для горожан творения зодчества (подробности в ближайшем номере «СП»).
В день на сайт stapravda.ru приходят более семи тысяч человек, а в месяц число наших читателей превышает 200 тысяч! Чтобы представить эту цифру, можно вспомнить британскую музыкальную группу Beatles. Они впервые установили рекорд по числу зрителей – 55 600 человек. Это полностью заполненный стадион Shea – один из крупнейших в мире.
Наш сайт еще в юношеском возрасте, в самом расцвете сил! В том возрасте, когда не страшно ставить великие цели и добиваться их. Именно такие амбициозные планы и движут неустанно работающих над его удобством и креативностью сотрудников.
Коллаж Владимира КОВАЛЕНКО