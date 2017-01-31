100 тысяч материалов на сайте «Ставрополки» в год столетия газеты

В этом году «Ставропольская правда» отмечает большой юбилей: 100 лет с того момента, как в руки к читателям попал первый номер газеты. Она была создана в непростое время, прошла немало испытаний, но выжила. И сегодня остается полезной читателям, успешно осваивая новые технологии.

Кстати, о технологиях. Недавно на сайте «СП», который существует чуть более 15 лет, вышел стотысячный материал! Трудно представить, сколько вышло журналистских трудов за сто лет в газете. Не менее символично и то, что посвящена стотысячная публикация замечательному архитектору Ставрополья Анатолию Лысякову, который родился сто лет назад и вместе с женой Ириной создал памятные для горожан творения зодчества (подробности в ближайшем номере «СП»).

В день на сайт stapravda.ru приходят более семи тысяч человек, а в месяц число наших читателей превышает 200 тысяч! Чтобы представить эту цифру, можно вспомнить британскую музыкальную группу Beatles. Они впервые установили рекорд по числу зрителей – 55 600 человек. Это полностью заполненный стадион Shea – один из крупнейших в мире.

Наш сайт еще в юношеском возрасте, в самом расцвете сил! В том возрасте, когда не страшно ставить великие цели и добиваться их. Именно такие амбициозные планы и движут неустанно работающих над его удобством и креативностью сотрудников.

http://www.stapravda.ru/20170131/100_tysyach_materialov_na_sayte_stavropolki_v_god_stoletiya_gaze_100001.html