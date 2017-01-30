«Золотой семьей России» названа ставропольская чета Орловых из Зеленокумска

Семья Орловых из Зеленокумска победила в номинации «Золотая семья России» всероссийского конкурса «Семья года». Виталий и Лариса Орловы поженились в 1958 году и до сих пор живут душа в душу.

Глава семьи Виталий Яковлевич начал свой трудовой путь слесарем. Неоднократно избирался секретарем цеховой партийной организации, членом районного комитета партии. Семь лет он проработал инструктором райкома партии, более десяти — главным инженером Советской ПМК треста «Ставропольсельхозмонтаж», 23 года – начальником этого предприятия. Лариса Николаевна всю жизнь посвятила образованию – до сих пор продолжает работать учителем русского языка и литературы в СОШ №11 Зеленокумска.

Орловы воспитали двоих детей: Геннадий закончил Ставропольский сельскохозяйственный институт по специальности инженер механик, пошел по стопам отца. Елена последовала примеру мамы – стала учителем.

Отметим, что всего в конкурсе «Семья года» принимали участие 294 супружеские пары.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20170130/zolotoy_semey_rossii_nazvana_stavropolskaya_cheta_orlovykh_iz_ze_100024.html