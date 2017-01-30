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30 января 2017 г.

«Золотой семьей России» названа ставропольская чета Орловых из Зеленокумска

Всероссийский конкурс «Семья года»

Семья Орловых из Зеленокумска победила в номинации «Золотая семья России» всероссийского конкурса «Семья года». Виталий и Лариса Орловы поженились в 1958 году и до сих пор живут душа в душу.

Глава семьи Виталий Яковлевич начал свой трудовой путь слесарем. Неоднократно избирался секретарем цеховой партийной организации, членом районного комитета партии. Семь лет он проработал инструктором райкома партии, более десяти — главным инженером Советской ПМК треста «Ставропольсельхозмонтаж», 23 года – начальником этого предприятия. Лариса Николаевна всю жизнь посвятила образованию – до сих пор продолжает работать учителем русского языка и литературы в СОШ №11 Зеленокумска.

Орловы воспитали двоих детей: Геннадий закончил Ставропольский сельскохозяйственный институт по специальности инженер механик, пошел по стопам отца. Елена последовала примеру мамы –  стала учителем.

Отметим, что всего в конкурсе «Семья года» принимали участие 294 супружеские пары.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20170130/zolotoy_semey_rossii_nazvana_stavropolskaya_cheta_orlovykh_iz_ze_100024.html
Фотография к статье «Золотой семьей России» названа ставропольская чета Орловых из Зеленокумска
Всероссийский конкурс «Семья года»
Всероссийский конкурс «Семья года»
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«Золотой семьей России» названа ставропольская чета Орловых из Зеленокумска
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