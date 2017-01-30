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30 января 2017 г.

Ювелирные украшения и деньги стали добычей лже-целительницы в Ставрополе

Приговором Промышленного суда Ставрополя осуждена за мошенничество женщина без образования Л. Лиманская. В январе прошлого года на улице Мира она под предлогом исцеления от порчи и сглаза, попросила ставропольчанку отдать ей – всего на один день – ее вещи, которые необходимо освятить в церкви. Доверчивая женщина отдала мошеннице пару золотых серег стоимостью 4000 рублей и 6250 рублей, с которыми Лиманская скрылась. В мае на проспекте К. Маркса по такой же схеме она украла у другой ставропольчанки ювелирные украшения на сумму 225700 рублей, которые ей передала дочь женщины. В июне Лиманская просто украла из квартиры 500 долларов США.

Приговором суда Лиманская осуждена, ей назначено наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении, отметили в прокуратуре Промышленного района.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170130/yuvelirnye_ukrasheniya_i_dengi_stali_dobychey_lzhetselitelnitsy__100061.html
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