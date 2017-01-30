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30 января 2017 г.

Выставка «В голодной петле» представлена в музее «Память» в Ставрополе

27 января не только Санкт-Петербург, но и вся страна отметили очередную годовщину полного снятия блокады Ленинграда. В этот день в ставропольском музее «Память» состоялось открытие выставки «В голодной петле». На выставке представлены фотографии, копии документов и литература, посвященная этому событию. Но самые запоминающиеся экспонаты – это личные вещи людей, переживших блокаду, и копия дневника Тани Савичевой, ставшего символом блокады, символом жизни и смерти маленькой семьи в двухмиллионном городе.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20170130/vystavka_v_golodnoy_petle_predstavlena_v_muzee_pamyat_v_stavropo_100025.html
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