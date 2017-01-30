Ввести штрафы за вейпинг предлагают ставропольские депутаты

30 января на заседании комитета по экономическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму под председательством Валерия Назаренко обсуждали проект краевого закона, запрещающего продажу электронных сигарет и жидкостей к ним детям и подросткам.

О том, что нужен федеральный закон, который приравняет электронные сигареты к традиционным, краевые депутаты заговорили еще прошлой осенью. Тогда пригласили широкий круг экспертов – медиков, социологов, педагогов, а также представителей студенчества. В итоге краевой парламент поддержал законодательную инициативу, уже сформировавшуюся в недрах ряда региональных законодательных собраний, адресованную федеральным коллегам. Под жесткие ограничения хотели подвести и электронные сигареты, и электронные кальяны. А значит, для них должны быть особые правила торговли, ограничение по возрасту, запрет на рекламу и на курение, вернее, «парение» в общественных местах.

Однако Минпромторг РФ не поддержал этот законопроект. Чиновники предложили сначала внимательно и всесторонне исследовать влияние так называемого вейпинга на здоровье.

Данных на самом деле пока мало: новинке, пришедшей к нам из Китая, несколько лет от роду. Хотя ряд исследований подтверждает, что в «дыме» электронных сигарет содержится большое количество токсичных веществ, никотин и даже наркотики. Исследовательская работа продолжается; и то, что федеральная Дума обязательно вернется к этому вопросу, не подлежит сомнению. Но пока, как говорится, суд да дело, новомодная привычка приобретает все новых поклонников среди детей и молодежи.

Поэтому принято решение принять краевой закон, который пусть и не может приравнять электронные сигареты к обычным, но, по крайней мере, запретит их продажу детям. Такая возможность есть: по российскому законодательству, если нет федерального закона, регулирующего тот или иной вопрос, региональный парламент имеет право принять собственный нормативный акт.

Как рассказал один из разработчиков законопроекта Андрей Юндин, предлагается запретить продажу электронных сигарет, никотиновых и безникотиновых жидкостей к ним на всей территории Ставропольского края. За его нарушение разработчики документа предложили ввести административную ответственность в виде штрафов. Для физических лиц – от 1000 до 1500 рублей, для должностных – от 3000 до 5000 тысяч рублей, для юридических – от 15000 до 20000 тысяч рублей. Контролировать исполнение закона, по версии законодателей, должны будут сотрудники муниципалитетов.

Депутат Александр Сысоев выразил сомнение, что такие «смешные» штрафы остановят недобросовестных продавцов вейпов, тем более что их основные покупатели – очень молодые люди. Вопросы вызвала также «вилка» штрафа: как и по каким признакам будут определять, на какую сумму тянет вина правонарушителя?

Проблемы возникнут и с исполнением закона – потребовать паспорт у гражданина может только продавец или сотрудник правоохранительных органов, чиновникам из районной администрации никто документы предъявлять не обязан. А заставить полицию заниматься этой работой краевой закон не может. Нужно заключить специальное соглашение между региональным парламентом и полицейским главком. Пока такого соглашения нет.

Депутат Юрий Белый считает: надо же с чего-то надо начать. Со временем будут внесены необходимые правки, чтобы нормативный акт стал рабочим. Решено, что законопроект в ближайшее время будет внесен на заседание Думы СК для обсуждения.

http://www.stapravda.ru/20170130/vvesti_shtrafy_za_veyping_predlagayut_stavropolskie_deputaty_100082.html