В Пятигорске подросток из мести опубликовал фото обнаженной 13-летней подруги

В Пятигорске началась проверка по факту размещении в сети Интернет 17-летним юношей фотографий 13-летней знакомой в обнаженном виде . На днях об этом сообщили ряд СМИ, отметили в пресс-службе краевого управления СКР. Мотив – желание отомстить за ей за измену.

В ходе проверки, которую проводят следственные органы, выясняются все обстоятельства произошедшего.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170130/v_pyatigorske_podrostok_iz_mesti_opublikoval_foto_obnazhennoy_13_100048.html