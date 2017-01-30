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30 января 2017 г.

В Невинномысске маршрутка сбила десятилетнего мальчика

Маршрутка сбила десятилетнего мальчика в Невинномысске

ДТП с участием несовершеннолетнего произошло в Невинномысске. По одной из улиц города ехало маршрутное такси. Им управлял пятидесятидевятилетний водитель. Маршрутка сбила десятилетнего мальчика, перебегавшего дорогу в неустановленном месте.

Как сообщили в городском отделе ГИБДД, в результате наезда ребенок получил травмы и был госпитализирован. Проводится расследование, которое определит все обстоятельства дорожного ЧП.

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170130/v_nevinnomysske_marshrutka_sbila_desyatiletnego_malchika_100052.html
Фотография к статье В Невинномысске маршрутка сбила десятилетнего мальчика
Маршрутка сбила десятилетнего мальчика в Невинномысске
Маршрутка сбила десятилетнего мальчика в Невинномысске
Фото: ОГИБДД Невинномысск
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