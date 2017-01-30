В Невинномысске маршрутка сбила десятилетнего мальчика

ДТП с участием несовершеннолетнего произошло в Невинномысске. По одной из улиц города ехало маршрутное такси. Им управлял пятидесятидевятилетний водитель. Маршрутка сбила десятилетнего мальчика, перебегавшего дорогу в неустановленном месте.

Как сообщили в городском отделе ГИБДД, в результате наезда ребенок получил травмы и был госпитализирован. Проводится расследование, которое определит все обстоятельства дорожного ЧП.

http://www.stapravda.ru/20170130/v_nevinnomysske_marshrutka_sbila_desyatiletnego_malchika_100052.html