В Минеральных Водах сотрудники Росгвардии оказали медпомощь пострадавшим в ДТП

Сотрудник отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Минераловодскому району – прапорщик Виталий Клочков и старший сержант Евгений Долженко оказали доврачебную помощь пострадавшим в ДТП, сообщила пресс-служба управления Росгвардии по краю. На 356-м автодороги «Кавказ» (территория Минеральных Вод), сотрудники Росгвардии стали очевидцами ДТП. Они вызвали скорую помощь и службу спасения. Пока они ехали, сотрудники Рогвардии разблокировали деформированные от удара двери автомобилей и оказали доврачебную помощь пострадавшим в ДТП, которые позже госпитализированы.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170130/v_mineralnykh_vodakh_sotrudniki_rosgvardii_okazali_medpomosch_po_100079.html