В Минеральных Водах сотрудники Росгвардии оказали медпомощь пострадавшим в ДТП
Сотрудник отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Минераловодскому району – прапорщик Виталий Клочков и старший сержант Евгений Долженко оказали доврачебную помощь пострадавшим в ДТП, сообщила пресс-служба управления Росгвардии по краю. На 356-м автодороги «Кавказ» (территория Минеральных Вод), сотрудники Росгвардии стали очевидцами ДТП. Они вызвали скорую помощь и службу спасения. Пока они ехали, сотрудники Рогвардии разблокировали деформированные от удара двери автомобилей и оказали доврачебную помощь пострадавшим в ДТП, которые позже госпитализированы.
Фото пресс-службы Управления Росгвардии по краю