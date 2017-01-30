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30 января 2017 г.

В Минеральных Водах сотрудники Росгвардии оказали медпомощь пострадавшим в ДТП

В Минеральных Водах сотрудники Росгвардии оказали пострадавшим в ДТП

Сотрудник отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Минераловодскому району – прапорщик Виталий Клочков и старший сержант Евгений Долженко оказали доврачебную помощь пострадавшим в ДТП, сообщила пресс-служба управления Росгвардии по краю. На 356-м автодороги «Кавказ» (территория Минеральных Вод), сотрудники Росгвардии стали очевидцами ДТП. Они вызвали скорую помощь и службу спасения. Пока они ехали, сотрудники Рогвардии разблокировали деформированные от удара двери автомобилей и оказали доврачебную помощь пострадавшим в ДТП, которые позже госпитализированы.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170130/v_mineralnykh_vodakh_sotrudniki_rosgvardii_okazali_medpomosch_po_100079.html
Фотография к статье В Минеральных Водах сотрудники Росгвардии оказали медпомощь пострадавшим в ДТП
В Минеральных Водах сотрудники Росгвардии оказали пострадавшим в ДТП
В Минеральных Водах сотрудники Росгвардии оказали пострадавшим в ДТП
Фото пресс-службы Управления Росгвардии по краю
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Минераловодский район
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