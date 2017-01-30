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30 января 2017 г.

В Георгиевске мужчина пытался изнасиловать 16-летнюю девочку

Завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя Советского района, сообщили в пресс-службе краевого управления СКР. Он обвиняется покушении на изнасилование несовершеннолетней. 22 июля 2016 года в торговом павильоне, он набросился на 16-летнюю девочку, подменявшую продавца – ударил ее по лицу и попытался изнасиловать. На крики несовершеннолетней прибежал прохожий и продавец. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170130/v_georgievske_muzhchina_pytalsya_iznasilovat_16letnyuyu_devochku_100045.html
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