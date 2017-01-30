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30 января 2017 г.

В 2016 году Россельхозбанк направил на кредитование АПК Ставрополья около 13 млрд рублей

Россельхозбанк

По итогам 2016 года Ставропольский региональный филиал АО «Россельхозбанк» направил на кредитование агропромышленного комплекса региона порядка 13 млрд рублей, в том числе около 3 млрд рублей предоставлены представителям агросектора на проведение сезонных работ. Финансовую поддержку получили как крупные сельхозтоваропроизводители, так и предприятия сегмента малого и микробизнеса.

«Россельхозбанк активно участвует в реализации государственной аграрной политики, наращивая кредитование представителей сельскохозяйственной отрасли всех форм собственности. Так, Россельхозбанк стал первым из банков – участников программы льготного кредитования аграриев, заключившим соответствующее соглашение с Минсельхозом России, и готов выдавать средства сельхозпроизводителям по новому алгоритму, как на текущие, так и на инвестиционные цели», – подчеркнула заместитель директора Ставропольского филиала Россельхозбанка Елена Гончаренко.

Новый механизм льготного кредитования, вступивший в силу с 01 января 2017 года, содержит новый порядок субсидирования процентных ставок. Ключевое нововведение заключается в том, что в соответствии с принятой системой, процентная ставка для сельскохозяйственного товаропроизводителя теперь изначально составит не более 5% годовых. В тоже время субсидия в размере ключевой ставки будет перечисляться напрямую уполномоченным банкам на возмещение недополученных доходов.

http://www.stapravda.ru/20170130/v_2016_godu_rosselkhozbank_napravil_na_kreditovanie_apk_stavropo_100031.html
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