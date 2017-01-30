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30 января 2017 г.

Украденный автомобиль нашли на шиномонтажной станции в Невинномысске

Украденный автомобиль нашли на шиномонтажной станции в Невинномысске

В полицию Кочубеевского району с заявлением о краже автомобиля обратился житель Невинномысска. Злоумышленник забрался на территорию домовладения одного из хуторов района, когда хозяина не было, и украл неисправный автомобиль, рассказали в пресс-службе краевого полицейского главка. «Умелец» при помощи второго авто отбуксировал его в неизвестном направлении. Сумма ущерба – 240 тысяч рублей. Автомобиль был найден на одной из шиномонтажных станций Невинномысска. А на нем – следы пальцев рук злоумышленника. Его «вычислили» и задержали под подписку о невыезде – это ранее судимый 36-летний житель села Ивановское. Похищенный автомобиль изъят и возвращен владельцу.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170130/ukradennyy_avtomobil_nashli_na_shinomontazhnoy_stantsii_v_nevinn_100075.html
Фотография к статье Украденный автомобиль нашли на шиномонтажной станции в Невинномысске
Украденный автомобиль нашли на шиномонтажной станции в Невинномысске
Украденный автомобиль нашли на шиномонтажной станции в Невинномысске
Фото пресс-службы ГУ МВД России по краю
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