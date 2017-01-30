Суд обязал застройщика снести дополнительный этаж на многоэтажке в Ставрополе

Дополнительный этаж вне закона / «Ставропольская правда» от 31 января 2017 г.

Зампрокурора Октябрьского района направил в районный суд заявление о признании реконструкции – возведения дополнительного 9-го этажа дома по улице Орджоникидзе, 62, в Ставрополе и устройства входа в подвалы – самовольной и о возложении обязанности на застройщика за свой счет привести здание в первоначальное состояние. Решением Октябрьского районного суда удовлетворены исковые требования застройщика о признании права собственности на мансардный этаж и другие помещения в доме. Однако апелляционным определением Ставропольского краевого суда представление зампрокурора района удовлетворено, решение суда первой инстанции отменено. На застройщика возложена обязанность за свой счет привести здание в первоначальное состояние, рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

http://www.stapravda.ru/20170130/sud_obyazal_zastroyschika_snesti_dopolnitelnyy_etazh_na_mnogoeta_100039.html