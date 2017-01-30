Ставропольские автоинспекторы спасли водителя и пассажиров такси

Снежно и холодно на Ставрополье. Многие водители попали в затруднительные ситуации. Например, в Буденновском районе сотрудники Госавтоинспекции увидели на обочине дороги «Ставрополь-Элиста» такси с включенным аварийным сигналом. У автомашины пробило колесо. Ремонтируя его на морозе и под снегопадом, водитель сильно замерз. Тем временем и бензин был на исходе, а в машине сидела молодая женщина с маленьким ребенком. Сотрудники ГИБДД демонтировали колесо и отвезли его для ремонта в ближайшую шиномонтажную мастерскую. А водителя и пассажиров напоили горячим чаем. Когда водитель прибыл в пункт назначения, он позвонил в ГИБДД и поблагодарил инспекторов ДПС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170130/stavropolskie_avtoinspektory_spasli_voditelya_i_passazhirov_taks_100071.html