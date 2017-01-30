Фотография к статье Ставрополье вошло в тройку ведущих производителей курятины
Фото: из архива газеты «СП»
Производство мяса птицы
По результатам годового рейтинга Минсельхоз России назвал ведущих производителей в сфере птицеводства. Максимальный прирост производства мяса птицы обеспечили Ставропольский край, Брянская, Пензенская, Московская области и Мордовия.
Лидеры яичного направления – Ростовская, Белгородская, Ярославская области и Башкортостан. В целом по стране в минувшем году получено более 6 млн тонн курятины, что на два процента больше, чем в 2015 году.