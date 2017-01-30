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30 января 2017 г.

Ставрополье вошло в тройку ведущих производителей курятины

Производство мяса птицы
Фото: из архива газеты «СП»

По результатам годового рейтинга Минсельхоз России назвал ведущих производителей в сфере птицеводства. Максимальный прирост производства мяса птицы обеспечили Ставропольский край, Брянская, Пензенская, Московская области и Мордовия.

Лидеры яичного направления – Ростовская, Белгородская, Ярославская области и Башкортостан. В целом по стране в минувшем году получено более 6 млн тонн курятины, что на два процента больше, чем в 2015 году.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170130/stavropole_voshlo_v_troyku_veduschikh_proizvoditeley_kuryatiny_100060.html
Фотография к статье Ставрополье вошло в тройку ведущих производителей курятины
Фото: из архива газеты «СП»
Производство мяса птицы
Производство мяса птицы
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