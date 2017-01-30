Спартакиада работников муниципальных образований прошла в селе Александровском

В селе Александровском прошли состязания III районной спартакиады среди команд муниципальных образований, в которой 230 участников в составах девяти коллективов соревновались в девяти видах спорта. Поболеть за своих собралось более 300 человек.

Призовую тройку в командном зачете составили: Средненский сельсовет — первое место, Александровский сельсовет и администрация Александровского муниципального района — второе и третье места соответственно.

Команды-призеры были награждены почетными грамотами и кубками, команды-участницы — грамотами, победители и призеры как личного, так и командного зачета — медалями.

http://www.stapravda.ru/20170130/spartakiada_rabotnikov_munitsipalnykh_obrazovaniy_proshla_v_sele_100080.html