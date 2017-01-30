Щедро выпавший снег в минувшие выходные обрадовал крестьян, переживающих за судьбу будущего урожая.

Самой холодной была ночь с 27 по 28 января, когда столбик термометра опускался до минус 19 градусов. Больше всех досталось Александровскому, Буденновскому, Кочубеевскому, Предгорному и другим районам, где зафиксированы максимальные в крае морозы. Между тем для слаборазвитых озимых зерновых культур угрозу могут представлять минусовые значения в двенадцать — тринадцать градусов, причем не на поверхности, а как говорят специалисты, в узле кущения растения. Для окрепших же побегов экстремальным может стать семнадцатиградусный мороз. И то, всё это при условии отсутствии снежного покрывала. На данный же момент никаких оснований для тревог у аграриев нет, убеждены в министерстве сельского хозяйства СК. По данным последнего мониторинга, высота снежного покрова по региону составила от пяти до шестнадцати миллиметров. Самая снежная перина лежит сейчас на сельхозугодьях Кочубеевского, Предгорного и Александровского района, где выпало максимальное количество осадков. Снежное покрывало — надежный защитник посевов озимых, которые прекрасно развиваются даже на глубине. Все это обеспечивает хорошие условия для перезимовки в этот период. По данным регионального аграрного ведомства, всего взошло 95 процентов посевов. Из них в хорошем состоянии – более 34 процентов, удовлетворительном – около 55 и в плохом – одиннадцать процентов. Это на уровне прошлого года. Больше всего хороших посевов в Кочубеевском, Благодарненском, Степновском, Левокумском и Нефтекумском районах. Выпавший в эти дни снег пополнит запасы влаги в почве, тем самым улучшив состояние всего хлебного поля к весне, внесет свою лепту в формирование будущего урожая.

Между тем снегопад добавил хлопот животноводам края, особенно на отдаленных комплексах. Однако ситуация далека от критической, заверили в министерстве сельского хозяйства СК. Проселочные дороги к животноводческим точкам расчищаются специальной техникой силами самих сельхозпредприятий. Ушли в прошлое те времена, когда у хозяйств были проблемы с техникой, горючим, и те же молочно-товарные фермы или овцеводческие точки в результате оказывались отрезанными на несколько дней от цивилизации, замечает первый заместитель министра сельского хозяйства СК Алексей Руденко. Сейчас все это делается очень оперативно. Запасы кормов резервируются на самих комплексах и МТФ. Стоит заметить, что нынче с этим проблем тоже нет никаких: кормодобытчики края заготовили «завтраков, обедов и ужинов» для поголовья в полтора раза больше от потребности.

http://www.stapravda.ru/20170130/snegopad_na_stavropole_popolnil_zapasy_vlagi_v_pochve__na_radost_100058.html