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30 января 2017 г.

Серийный квартирный вор задержан в Георгиевске

Сотрудники полиции Межмуниципального отдела МВД России «Георгиевский» доказали причастность местного жителя к 12 кражам имущества. Сначала в полицию обратился гражданин: из его домовладения украдены электроинструменты, компьютерная и фото-техника. Всего ущерба на сумму около 70 тысяч рублей. Подозреваемого нашли. Это неоднократно судимый 32-летний житель Георгиевска. Он арестован за ранее совершенные аналогичные преступления. Как доказали полицейские, совершил более десяти квартирных краж на территории Георгиевского района, общий ущерб – более 200 тысяч рублей. Часть похищенного изъята, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170130/seriynyy_kvartirnyy_vor_zaderzhan_v_georgievske_100068.html
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