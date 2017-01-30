Серийный квартирный вор задержан в Георгиевске
Сотрудники полиции Межмуниципального отдела МВД России «Георгиевский» доказали причастность местного жителя к 12 кражам имущества. Сначала в полицию обратился гражданин: из его домовладения украдены электроинструменты, компьютерная и фото-техника. Всего ущерба на сумму около 70 тысяч рублей. Подозреваемого нашли. Это неоднократно судимый 32-летний житель Георгиевска. Он арестован за ранее совершенные аналогичные преступления. Как доказали полицейские, совершил более десяти квартирных краж на территории Георгиевского района, общий ущерб – более 200 тысяч рублей. Часть похищенного изъята, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.