Плата за общедомовые нужды ограничена нормативами с января 2017 года
Монастырь и три семьи судятся из-за недвижимости в Ставрополе
30 января 2017 г.

С 3 февраля на Ставрополье ощутимо потеплеет

В ближайшие дни сильных осадков на Ставрополье не ожидается, усилится мороз. А уже с 3 февраля на территории края заметно потеплеет.

Из-за вторжения арктического воздуха на территории края резко похолодало. Пришли аномальные морозы, обильный снегопад. В период с 28 января по 2 февраля средняя суточная температура воздуха отмечается (и прогнозируется) ниже климатической нормы на 6-10 градусов. Ночная температура воздуха понизилась до -13…-18 градусов. А в отдельные ночи местами по региону мороз окрепнет и вовсе до -20…-25 градусов! За несколько минувших дней (а наиболее интенсивно снег шел 26 и 30 января) в большинстве районов края выпало от 30 до 50 процентов месячной нормы осадков. Как рассказала замначальника Ставропольского Гидрометцентра Наталья Клименко, высота снежного покрова за эти дни увеличилась на 10 (а местами 20) сантиметров и составила от 12 до 26 сантиметров. Больше всего выпало снега на юге Ставрополья – в районе Кавказских Минеральных Вод, Кисловодска. В столице края высота снега составляет 12 сантиметров.

– И это очень хорошо! Поскольку до 2 февраля включительно на территории края сохранятся сильные морозы (-18…-22 градуса). А значит озимые надежно укрыты, – прокомментировала Наталья Клименко.

К слову, в ближайшие дни сильных осадков не ожидается, усилится мороз. А уже с 3 февраля на Ставрополье заметно потеплеет.

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170130/s_3_fevralya_na_stavropole_oschutimo_potepleet_100047.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Чем вы пользуетесь для поиска работы


Ставропольский край
Ставрополье вошло в тройку ведущих производителей курятины
Снегопад на Ставрополье пополнил запасы влаги в почве – на радость крестьян
С 3 февраля на Ставрополье ощутимо потеплеет
Аграрии Ставрополья перевыполнили план по подготовке техники к весне
На Ставрополье идет подготовка к первому празднику виноградарей
Общество
«Золотой семьей России» названа ставропольская чета Орловых из Зеленокумска
Профилактические мероприятия «За безопасность детей» проводятся в Невинномысске
Выставка легендарного архитектора Анатолия Лысякова открылась в Ставрополе
Ставропольский край занял третье место в тесте по истории Отечества
Выставка «В дружной семье муз» ставропольских мастеров достойна лучших музеев страны

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!