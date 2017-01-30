С 3 февраля на Ставрополье ощутимо потеплеет

В ближайшие дни сильных осадков на Ставрополье не ожидается, усилится мороз. А уже с 3 февраля на территории края заметно потеплеет.

Из-за вторжения арктического воздуха на территории края резко похолодало. Пришли аномальные морозы, обильный снегопад. В период с 28 января по 2 февраля средняя суточная температура воздуха отмечается (и прогнозируется) ниже климатической нормы на 6-10 градусов. Ночная температура воздуха понизилась до -13…-18 градусов. А в отдельные ночи местами по региону мороз окрепнет и вовсе до -20…-25 градусов! За несколько минувших дней (а наиболее интенсивно снег шел 26 и 30 января) в большинстве районов края выпало от 30 до 50 процентов месячной нормы осадков. Как рассказала замначальника Ставропольского Гидрометцентра Наталья Клименко, высота снежного покрова за эти дни увеличилась на 10 (а местами 20) сантиметров и составила от 12 до 26 сантиметров. Больше всего выпало снега на юге Ставрополья – в районе Кавказских Минеральных Вод, Кисловодска. В столице края высота снега составляет 12 сантиметров.

– И это очень хорошо! Поскольку до 2 февраля включительно на территории края сохранятся сильные морозы (-18…-22 градуса). А значит озимые надежно укрыты, – прокомментировала Наталья Клименко.

К слову, в ближайшие дни сильных осадков не ожидается, усилится мороз. А уже с 3 февраля на Ставрополье заметно потеплеет.

http://www.stapravda.ru/20170130/s_3_fevralya_na_stavropole_oschutimo_potepleet_100047.html