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30 января 2017 г.

Разгневанный ессентучанин разбил вилами чужой автомобиль

В отдел МВД России по Ессентукам обратилась местная жительница: в ходе конфликта мужчина нанес вилами ряд ударов по ее автомобилю, разбиты стекла, поврежден кузов. Ущерб хозяйка оценила в 110 тысяч рублей. Приметы злоумышленника распространили всем нарядам полиции и оперативным службам. В итоге 43-летний ессентучанин был задержан и дал признательные показания, отметили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170130/razgnevannyy_essentuchanin_razbil_vilami_chuzhoy_avtomobil_100081.html
Фотография к статье Разгневанный ессентучанин разбил вилами чужой автомобиль
Гневный ессентучанин разбил вилами чужой автомобиль
Гневный ессентучанин разбил вилами чужой автомобиль
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