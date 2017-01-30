Разгневанный ессентучанин разбил вилами чужой автомобиль

В отдел МВД России по Ессентукам обратилась местная жительница: в ходе конфликта мужчина нанес вилами ряд ударов по ее автомобилю, разбиты стекла, поврежден кузов. Ущерб хозяйка оценила в 110 тысяч рублей. Приметы злоумышленника распространили всем нарядам полиции и оперативным службам. В итоге 43-летний ессентучанин был задержан и дал признательные показания, отметили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170130/razgnevannyy_essentuchanin_razbil_vilami_chuzhoy_avtomobil_100081.html