Поддержка пищевой промышленности на Ставрополье станет приоритетной
Министр энергетики, промышленности и связи Ставрополья Виталий Хоценко по поручению губернатора края Владимира Владимирова принял участие в заседании координационного совета по промышленности, которое провел в Чебоксарах глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Говорили о государственной поддержке проектов в сфере сельскохозяйственного и пищевого машиностроения. Денис Мантуров обратил внимание на рост в 2,5 раза за последние 3 года объема производства российских сельхозмашин, привел положительные примеры реализации таких проектов в Чебоксарах и отметил, что существует много эффективных мер стимулирования обеих отраслей. В частности, для пищевого машиностроения одобрена отдельная программа по поддержке внутреннего спроса: производителям предлагается делать скидки на оборудование в размере 15%, что будет возмещаться субсидиями на общую сумму 1 млрд рублей из федерального бюджета.
«Сельскохозяйственное и пищевое машиностроение – актуальные для аграрного Ставрополья отрасли. Но если производство сельхозмашин действительно налажено, то пищевое оборудование выпускают не многие предприятия. Поддержка этого сегмента экономики станет приоритетной в нашем регионе. В частности, зеленый свет получат такие проекты в краевом фонде развития промышленности», – отметил Виталий Хоценко.