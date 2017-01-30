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Поддержка пищевой промышленности на Ставрополье станет приоритетной

Министр энергетики, промышленности и связи Ставрополья Виталий Хоценко по поручению губернатора края Владимира Владимирова принял участие в заседании координационного совета по промышленности, которое провел в Чебоксарах глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Говорили о государственной поддержке проектов в сфере сельскохозяйственного и пищевого машиностроения. Денис Мантуров обратил внимание на рост в 2,5 раза за последние 3 года объема производства российских сельхозмашин, привел положительные примеры реализации таких проектов в Чебоксарах и отметил, что существует много эффективных мер стимулирования обеих отраслей. В частности, для пищевого машиностроения одобрена отдельная программа по поддержке внутреннего спроса: производителям предлагается делать скидки на оборудование в размере 15%, что будет возмещаться субсидиями на общую сумму 1 млрд рублей из федерального бюджета.

«Сельскохозяйственное и пищевое машиностроение – актуальные для аграрного Ставрополья отрасли. Но если производство сельхозмашин действительно налажено, то пищевое оборудование выпускают не многие предприятия. Поддержка этого сегмента экономики станет приоритетной в нашем регионе. В частности, зеленый свет получат такие проекты в краевом фонде развития промышленности», – отметил Виталий Хоценко.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ , при содействии пресс-службы министерства энергетики, промышленности и связи СК
http://www.stapravda.ru/20170130/podderzhka_pischevoy_promyshlennosti_na_stavropole_stanet_priori_100065.html
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