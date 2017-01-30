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30 января 2017 г.

Отборочный этап краевого шахматного турнира среди пенсионеров пройдет в Невинномысске

Невинномысск – спортивный город

В Невинномысске идет подготовка к отборочному этапу краевого шахматного турнира среди пенсионеров. Организатор этапа – Управление Пенсионного фонда РФ по Невинномысску. Оздоровительная работа среди граждан «третьего» возраста, популяризация шахмат как важного фактора активного долголетия – такие цели поставлены перед турниром.

Как рассказали в администрации Невинномысска, в состязаниях могут принять участие мужчины от 60 лет и старше с показателями рейтинга ФИДЕ не выше 2000 пунктов, а также женщины от 55 лет и старше с показателями рейтинга 1800 пунктов.

Победители городского этапа шахматного марафона примут участие в финале краевых соревнований. Ну а лучшие пенсионеры-шахматисты региона определятся в Ставрополе 17 февраля в ходе заключительного этапа турнира.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20170130/otborochnyy_etap_kraevogo_shakhmatnogo_turnira_sredi_pensionerov_100046.html
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