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30 января 2017 г.

Обновленное ставропольское «Динамо» сыграло первую контрольную игру с «Армавиром» вничью

Подготовку к весенней части первенства начали футболисты ставропольского «Динамо».

Подготовку к весенней части первенства начали вышедшие из отпуска футболисты ставропольского «Динамо».

Команда уже провела контрольный матч, сыграв с ФК «Армавир» со счетом 1:1. За время зимних каникул клуб покинули вратари С. Толстопятов и О. Суворов, закончился контракт с А. Курачиновым, сайт ФК сообщил о расставании команды с И. Селеменевым, Ш. Курбановым и Д. Хасцаевым. С армавирцами играли преимущественно молодые воспитанники ставропольского футбола и те, кто приехал в «Динамо» на просмотр.

Стартовый состав нашей команды: Попков, Белозеров, Ярцев, Бакланов, Волобуев, Голищев, Назаров, Димида, Бураев, Гонгадзе и Кабаев. Какие-то выводы главный тренер «Динамо» А. Муликов сделал, хотя ясно, что без усиления проблемных позиций динамовцам теперь будет тяжело бороться даже за место в первой десятке.

Что касается пятигорского «Машука», то его покинули С. Аншаков, А. Григорян, М. Михалев, А. Садиров и О. Шрейдер.

В. МОСТОВОЙ
http://www.stapravda.ru/20170130/obnovlennoe_stavropolskoe_dinamo_sygralo_pervuyu_kontrolnuyu_igr_100022.html
Фотография к статье Обновленное ставропольское «Динамо» сыграло первую контрольную игру с «Армавиром» вничью
Подготовку к весенней части первенства начали футболисты ставропольского «Динамо».
Подготовку к весенней части первенства начали футболисты ставропольского «Динамо».
Фото пресс-службы минспорта СК
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