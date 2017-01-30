На Ставрополье проведено 4 тысячи рейдов по ликвидации мест стихийной торговли

Как сообщили в комитете СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, всего за прошлый год проведено почти 4,2 тысячи рейдов по пресечению мест стихийной торговли, составлено около 3,8 тысячи протоколов об административном правонарушении, сумма штрафов превысила 13 млн. рублей. Рейдовые мероприятия по пресечению стихийной продажи продукции проводились совместно с Главным управлением МВД России по Ставропольскому краю, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, управлением ветеринарии и органами местного самоуправления. Такие проверки были организованы на территориях Александровского, Андроповского, Благодарненского, Георгиевского, Грачевского, Изобильненского, Кировского, Кочубеевского, Петровского, Предгорного, Шпаковского, Новоалександровского, Нефтекумского муниципальных районов, в городах Ставрополь, Ессентуки, Пятигорск, Кисловодск, Невинномысск, Лермонтов, Минераловодском городском округе.

http://www.stapravda.ru/20170130/na_stavropole_provedeno_4_tysyachi_reydov_po_likvidatsii_mest_st_100029.html