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30 января 2017 г.

На Ставрополье примут меры по предотвращению взрывов газа в многоквартирных домах

Члены краевого правительства и руководители органов исполнительной власти края решали вопрос о безопасном использовании индивидуального отопления в домах, где изначально таковое не планировалось при строительстве.

По словам Ивана Ковалёва, первого председателя краевого правительства уже 3,3 тысячи владельцев квартир «отрезали» центральное отопление и перешли на индивидуальное. В числе «передовиков» Минераловодский, Петровский, Предгорный, Благодарненский, Ипатовский районы.

Но, как заявил первый вице-премьер края, такое газовое оборудование может подвергнуть опасности весь дом. По всей России из-за неправильного монтажа индивидуальных систем зафиксированы взрывы. Кроме того, у органов местного самоуправления нет прав давать разрешение на установку такого оборудования. Чиновник, подписавший разрешение, может быть привлечен к ответственности. 

По поручению губернатора Владимира Владимирова в крае будут проведены профилактические меры против взрывов газа, основанные на анализе подобных происшествий в других регионах.

П. ГРИН , по материалам пресс-службы губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20170130/na_stavropole_primut_mery_po_predotvrascheniyu_vzryvov_gaza_v_mn_100053.html
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