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30 января 2017 г.

На Ставрополье при пожаре погиб мужчина, а его мать успели спасти

Пожарные

В селе Манычском Апанасенковского района на пожаре погиб мужчина, сообщает пресс-служба ПАСС СК.

Огонь вспыхнул в одном из частных домов. Пожарных вызвали соседи погорельцев. Пока помощь была в пути, они пытались потушить огонь самостоятельно, поливая пламя водой из ведер. И даже спасли женщину, проживающую в доме. Люди буквально вынесли пострадавшую на руках из пожара, но ее сыну помочь не успели. Тело погибшего мужчины нашли пожарные на пепелище.

 

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170130/na_stavropole_pri_pozhare_pogib_muzhchina_a_ego_mat_uspeli_spast_100021.html
Фотография к статье На Ставрополье при пожаре погиб мужчина, а его мать успели спасти
Пожарные
Пожарные
Фото пресс-службы ПАСС СК
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Апанасенковский район
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