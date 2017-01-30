На Ставрополье при пожаре погиб мужчина, а его мать успели спасти

В селе Манычском Апанасенковского района на пожаре погиб мужчина, сообщает пресс-служба ПАСС СК.

Огонь вспыхнул в одном из частных домов. Пожарных вызвали соседи погорельцев. Пока помощь была в пути, они пытались потушить огонь самостоятельно, поливая пламя водой из ведер. И даже спасли женщину, проживающую в доме. Люди буквально вынесли пострадавшую на руках из пожара, но ее сыну помочь не успели. Тело погибшего мужчины нашли пожарные на пепелище.

http://www.stapravda.ru/20170130/na_stavropole_pri_pozhare_pogib_muzhchina_a_ego_mat_uspeli_spast_100021.html