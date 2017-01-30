На Ставрополье идет подготовка к первому празднику виноградарей

В ГКУ «Ставропольвиноградпром» состоялось совместное заседание экономического и агрономического Совета, на котором обсудили актуальные проблемы отрасли.

На встрече подведены итоги выполнения в прошлом году индикаторов государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы». Как сообщили в ведомстве, обсуждены вопросы, касающиеся изменений в нормативно-правовой базе, регламентирующей виноградовинодельческую отрасль Ставрополья. В частности, порядок ведения федерального реестра виноградных насаждений, получение лицензии для вин защищенного географического указания и наименования места происхождения, сдача деклараций об объеме собранной лозы, порядок лицензирования производства вина для малых форм хозяйствования. Сейчас государством выделяются солидные средства на закладку и уходные работы молодых виноградников. На совещании были выработаны совместные решения по повышению эффективности работы отрасли в этом году. Главная задача – сконцентрироваться на отличный результат, подчеркнул директор ГКУ «Ставропольвиноградпром» Сергей Лысенко. Еще одна тема встречи — подготовка к первому краевому празднику виноградарей — Дню Святого Трифона, который будет праздноваться 14 февраля в Михайловске. Его проведение инициировано министерством сельского хозяйства края.

http://www.stapravda.ru/20170130/na_stavropole_idet_podgotovka_k_pervomu_prazdniku_vinogradarey_100032.html