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30 января 2017 г.

На Ставрополье будут судить девушку, осквернившую мемориал воинской славы

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 17-летней девушки, подозреваемой в реабилитации нацизма.

В марте прошлого года она со своей подругой у памятника «Павшим воинам в годы Великой Отечественной Войны 1941-1945 г.г.» в селе Левокумка Минераловодского городского округа сфотографировалась на свой мобильный телефон на фоне мемориала с поднятой вверх рукой в виде жеста схожего с нацистским приветствием и разместила фотографию в Интернете. Следствие считает, что это было сделано «с целью публичного осквернения символов воинской славы России», отметили в пресс-службе краевого управления СКР.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170130/na_stavropole_budut_sudit_devushku_oskvernivshuyu_memorial_voins_100050.html
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