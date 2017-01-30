На Ставрополье будут судить девушку, осквернившую мемориал воинской славы

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 17-летней девушки, подозреваемой в реабилитации нацизма.

В марте прошлого года она со своей подругой у памятника «Павшим воинам в годы Великой Отечественной Войны 1941-1945 г.г.» в селе Левокумка Минераловодского городского округа сфотографировалась на свой мобильный телефон на фоне мемориала с поднятой вверх рукой в виде жеста схожего с нацистским приветствием и разместила фотографию в Интернете. Следствие считает, что это было сделано «с целью публичного осквернения символов воинской славы России», отметили в пресс-службе краевого управления СКР.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170130/na_stavropole_budut_sudit_devushku_oskvernivshuyu_memorial_voins_100050.html