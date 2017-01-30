Депутаты Ставрополья обсудят закон о бесплатной штрафстоянке

30 января на планерке в Думе под председательством Геннадия Ягубова обсудили законопроектную работу на ближайшую перспективу.

Юрий Белый, возглавляющий комитет по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике, проинформировал о поправках в краевой бюджет-2017, которые планируется обсудить на февральском заседании Думы СК. В частности, Ставрополье ожидает дополнительное финансирование из федеральной казны в рамках различных государственных целевых программ.

Председатель комитета по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям Юрий Гонтарь проинформировал, что в настоящее время идет работа над изменениями в закон «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств», согласно которым владельцы эвакуированных на штрафстоянку автомобилей смогут забрать их без оплаты за хранение.

Заместитель председателя Думы СК Виктор Гончаров обратил внимание на ситуацию, сложившуюся с очисткой русел Большого Зеленчука и Кубани в районе города Невинномысска. По словам парламентария, к нему поступили сведения о том, что из-за скопившегося там мусора существует реальная угроза подтопления домов и инженерных сооружений, а также местного кладбища. В связи с приведенными фактами прозвучало предложение о создании специальной рабочей группы и проведении выездного заседания.

Геннадий Ягубов обратил внимание коллег, что на предстоящей неделе в регионе будут работать депутаты, представляющие наш край в Госдуме, и призвал к активному участию в проводимых ими мероприятиях.

http://www.stapravda.ru/20170130/deputaty_stavropolya_obsudyat_zakon_o_besplatnoy_shtrafstoyanke_100074.html