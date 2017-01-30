Что успело сделать военно-историческое общество за год работы в Ставропольском крае

История личная, история общая / «Ставропольская правда» от 31 января 2017 г.

В обсуждении итогов первого года работы регионального отделения Российского военно-исторического общества в Ставропольском крае приняли участие губернатор Владимир Владимиров и председатель Думы СК Геннадий Ягубов.

Глава региона обратил внимание присутствующих, что 73 года тому назад была снята блокада Ленинграда, продолжавшаяся около 900 страшных дней и унесшая жизни сотен тысяч жителей героического города. И напомнил о вызвавших широкий общественный резонанс недавних спекуляциях, связанных с этим событием. Несколько лет назад в рамках как бы «опроса общественного мнения» была запущена «волна сомнений» в обоснованности и необходимости стойкости защитников и жителей города на Неве.

– Сегодняшняя встреча, как и все предыдущие, посвящена защите нашей истории от подобных посягательств, – отметил Владимир Владимиров.

Глава региона выразил также уверенность, что дело сохранения исторической памяти и укрепления связи между поколениями – задача наиважнейшая. И поделился собственным опытом воспитания сына-дошкольника:

– Я беру его с собой на все встречи с ветеранами Великой Отечественной – Героями Советского Союза. И пусть пока он не все понимает, но память об этих людях останется с ним навсегда. Повзрослев, мой сын будет с гордостью вспоминать и показывать фотографии этих встреч своим детям, моим внукам. Убежден, что так мы укрепляем связь с прошлым и формируем будущее нашей страны на многие десятилетия.

Председатель краевой Думы Геннадий Ягубов рассказал об организованной активистами общества передаче медали «За отвагу» внучке погибшего в Прибалтике красноармейца, учительнице начальных классов Анне Барсуковой из села Томузловского. Награда была вручена герою буквально за месяц до того, как тот пропал без вести. Лишь в прошлом году были обнаружены его останки, которые опознаны благодаря найденной медали. Мероприятие проходило в торжественной обстановке на базе воинской части, куда были приглашены ученики Анны Барсуковой. Событие на второклашек произвело сильное впечатление. Даже бывалые военные не могли сдержать слез, глядя на детские лица. Эта конкретная история семьи их классной руководительницы заинтересовала ребят так, что практически каждый из них без подсказки взрослых обратился к памяти своей семьи и поделился ею с одноклассниками. А ведь из таких частных историй и складывается история страны.

По итогам работы за год отчиталась исполнительный директор краевого военно-исторического общества, научный сотрудник Ставропольского краевого музея им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве Галина Каменева. Не было задачи добиваться большой численности: принимали только тех, кто давно и активно занимается сохранением исторического наследия, поисковой работой, военно-патриотическим воспитанием молодежи и детей. Но и при таком строгом отборе количество членов общества с момента образования выросло в 6,5 раза и составляет уже 85 человек.

Среди достижений также были названы установка 83 мемориальных досок на зданиях школ, где учились Герои Советского Союза, разработка экскурсионного маршрута по Азово-Моздокской линии обороны «Вдоль по линии Кавказа». За относительно небольшой период реализовано четыре исследовательских проекта, проведено три краевых патриотических конкурса, несколько круглых столов по проблематике военной истории. Идет работа над семью изданиями научных трудов, посвященных военно-историческим темам.

В прошлом году при активном участии военно-исторического общества открыты памятник Советскому солдату в Минеральных Водах, бюсты поэта М.Ю. Лермонтова и русского полководца А.В. Суворова. В завершающей стадии находится создание памятника казачьему атаману М.И. Платову, открытие которого запланировано на весну этого года.

http://www.stapravda.ru/20170130/chto_uspelo_sdelat_voennoistoricheskoe_obschestvo_za_god_raboty__100062.html