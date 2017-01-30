Более пяти килограммов ртути пытались продать двое мужчин на Ставрополье
На Ставрополье сотрудники полиции задержали подозреваемых в продаже более пяти килограммов ядовитого вещества. Полицейские узнали, что два гражданина покупают на территории одного из соседних регионов запрещенные вещества и хотят в дальнейшем продать их в Кировском районе. Оперативники выступили в роли покупателей и передали злоумышленникам муляж денег на 200 тысяч рублей и автомобиль – оплату за зелье. Подозреваемые задержаны. Подозрительное вещество экспертиза определила как ядовитое вещество – ртуть, массой более пяти килограммов. Возбуждено уголовное дело, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.