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30 января 2017 г.

Более пяти килограммов ртути пытались продать двое мужчин на Ставрополье

На Ставрополье сотрудники полиции задержали подозреваемых в продаже более пяти килограммов ядовитого вещества. Полицейские узнали, что два гражданина покупают на территории одного из соседних регионов запрещенные вещества и хотят в дальнейшем продать их в Кировском районе. Оперативники выступили в роли покупателей и передали злоумышленникам муляж денег на 200 тысяч рублей и автомобиль – оплату за зелье. Подозреваемые задержаны. Подозрительное вещество экспертиза определила как ядовитое вещество – ртуть, массой более пяти килограммов. Возбуждено уголовное дело, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170130/bolee_pyati_kilogrammov_rtuti_pytalis_prodat_dvoe_muzhchin_na_st_100073.html
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