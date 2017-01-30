Аномальные морозы с сильным снегопадом нагрянули на Ставрополье

Из-за вторжения арктического воздуха на территории края резко похолодало. Аномальные морозы продержатся по 2 февраля. Ночная температура воздуха понизится до -13…-18, а местами по региону и вовсе до -20…-25 градусов!

За несколько минувших дней (а наиболее интенсивно снег шел 26 и 30 января) в большинстве районов края выпало от 30 до 50 процентов месячной нормы осадков. Как рассказала замначальника Ставропольского Гидрометцентра Наталья Клименко, высота снежного покрова в территориях края составляет сейчас от 12 до 26 сантиметров. Больше всего выпало снега на Кавказских Минеральных Водах. В ближайшие дни сильных осадков не ожидается. И уже с 3 февраля на Ставрополье заметно потеплеет.

На дорогах края снегопады, к счастью, не вызвали серьезных ЧП, и не потребовалось перекрывать трассы из-за непогоды. Как рассказали нам в министерстве строительства, дорожного хозяйства и транспорта СК, на расчистку проезжей части и обочин в минувшие выходные и понедельник вывели свою технику практически все дорожно-ремонтные управления в городах и районах. В настоящее время парк специализированной техники составляет 150 комбинированных дорожных машин, которые одновременно убирают сугробы и посыпают автодороги песком и антигололедными смесями. Снег чистили также грейдеры и бульдозеры.

Благодаря оперативной реакции дорожных служб удалось избежать серьезных пробок. Краевое управление МЧС сообщает только об одном происшествии в связи с непогодой. Двое жителей Краснодарского края, двигаясь по территории Туркменского района на большегрузной иномарке, съехали на обочину и застряли в придорожной грязи. Многочасовые попытки самостоятельно выехать не дали результата, пошел снег и мужчины обратились за помощью в ПЧ №174 ПАСС СК села Кендже-Кулак. Полтора часа понадобилось пожарным и трактористу, чтобы вытащить из «плена» громоздкую машину.

Зато щедро выпавший снег обрадовал крестьян, переживающих за судьбу будущего урожая – ведь для побегов зерновых экстремальным может стать семнадцатиградусный мороз при отсутствии снежного покрывала. На данный же момент никаких оснований для тревог у аграриев нет, убеждены в министерстве сельского хозяйства СК. Самая большая снежная перина лежит сейчас на сельхозугодьях Кочубеевского, Предгорного и Александровского районов, где выпало максимальное количество осадков.

По данным регионального аграрного ведомства, взошло 95 процентов посевов. Из них в хорошем состоянии – более 34 процентов, удовлетворительном – около 55 и в плохом – одиннадцать процентов.

Снегопад добавил хлопот животноводам края, особенно на отдаленных комплексах. Однако ситуация далека от критической. Проселочные дороги к животноводческим точкам расчищаются специальной техникой силами самих сельхозпредприятий. Как заметил первый заместитель министра сельского хозяйства СК Алексей Руденко, животноводческие комплексы и МТФ имеют необходимый запас кормов.

http://www.stapravda.ru/20170130/anomalnye_morozy_s_silnym_snegopadom_nagryanuli_na_stavropole_100083.html