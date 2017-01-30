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30 января 2017 г.

Аграрии Ставрополья перевыполнили план по подготовке техники к весне

Ход подготовки сельхозтехники к весенним и уборочным работам оценивался на выездном совещании в Шпаковском районе. Речь шла об организации работы подразделений инженерной службы края по выполнению планов подготовки к весенне-полевым работам, предоставления услуг по ремонту отечественной и импортной техники, снабжения сертифицированными запасными частями, обеспечения горюче-смазочными материалами, занятости механизаторов в зимний период, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства Ставропольского края. По словам замминистра сельского хозяйства Сергея Ридного, в целом по региону план ремонта выполнен: по тракторам на 112 процентов, зерноуборочным комбайнам – на 118, посевной и почвообрабатывающей технике – почти полностью. С точки зрения энергнообеспеченности сельхозпарка Ставрополье превышает среднероссийский уровень. В прошлом году хозяйства пополнили свой агропарк 451 трактором и 329 зерноуборочными комбайнами. Еще одна важная тема встречи — господдержка, в частности, предоставление субсидий из федерального бюджета производителям сельскохозяйственной техники. В минувшем году на эти цели было предусмотрено 986 млн. рублей. В завершение встречи Сергей Ридный вручил лучшим работникам регионального агропрома различные награды – за особый вклад в развитие агропромышленного комплекса Ставропольского края и многолетний добросовестный труд.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170130/agrarii_stavropolya_perevypolnili_plan_po_podgotovke_tekhniki_k__100034.html
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