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30 января 2017 г.

85-летие Риммы Казаковой отметили в Александровском районе

85-летие Риммы Казаковой отметили в Александровском районе

27 января 2017 года Римме Казаковой, нашей современнице, русской поэтессе, исполнилось 85 лет. Одна была одним из самых востребованных поэтов советской эпохи. Ее стихи и сегодня не утратила своей популярности Песни, написанные на ее стихи, также пользуются неизменной любовью россиян. Работники СДК села Северного провели поэтический вечер «Поэзия женской души», посвященный Римме Казаковой, рассказали в администрации Александровского района. Участники кружка художественного слова «Созвучие» исполнили стихи Риммы Казаковой.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170130/85letie_rimmy_kazakovoy_otmetili_v_aleksandrovskom_rayone_100064.html
Фотография к статье 85-летие Риммы Казаковой отметили в Александровском районе
85-летие Риммы Казаковой отметили в Александровском районе
85-летие Риммы Казаковой отметили в Александровском районе
Фото из архива администрации Александровского района
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