85-летие Риммы Казаковой отметили в Александровском районе

27 января 2017 года Римме Казаковой, нашей современнице, русской поэтессе, исполнилось 85 лет. Одна была одним из самых востребованных поэтов советской эпохи. Ее стихи и сегодня не утратила своей популярности Песни, написанные на ее стихи, также пользуются неизменной любовью россиян. Работники СДК села Северного провели поэтический вечер «Поэзия женской души», посвященный Римме Казаковой, рассказали в администрации Александровского района. Участники кружка художественного слова «Созвучие» исполнили стихи Риммы Казаковой.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170130/85letie_rimmy_kazakovoy_otmetili_v_aleksandrovskom_rayone_100064.html