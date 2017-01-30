1,5 года отстраненный от должности судья С. Шевченко тщетно борется за возвращение мантии

Громкое дело

На днях апелляционная коллегия Верховного суда РФ признала законными решения предыдущих инстанций в отношении судьи Ленинского районного суда Сергея Шевченко, который этими решениями был отстранен от должности и лишен квалификационного чина.

Точка поставлена

Мы уже рассказывали об этой истории (см. «Судейская история», «Ставропольская правда», 14 октября 2016 г.). В почти полуторагодовой истории лишения должности федерального судьи поставлена точка. И вряд ли она в будущем имеет шанс превратиться в запятую или многоточие.

Напомним, в чем суть этой конкретной судейской истории. В силу корпоративности можно было и не обратить на нее внимание. Но это исключение (если случай с судьей Шевченко единичен), на мой взгляд, дает возможность заглянуть за кулисы представлений ставропольской Фемиды, которые принято называть «отправлением правосудия», оценить порядки и нравы там царящие. Хотя есть одно существенное отличие от всех других судейских историй: когда на судью пишут жалобы, корпоративное сообщество стареется не выносить сор из избы Фемиды. Но здесь, видимо, ложка дегтя судьи Шевченко настолько испортила хороший мед ставропольского правосудия, что за свою честь выступило судейское сообщество. И было поддержано на самом высоком уровне, Верховным судом России.

История вопроса

Скандал с судьей начался 4 сентября 2015 года, когда квалификационная коллегия судей (ККС) Ставропольского края приняла решение о досрочном прекращении полномочий С. Шевченко.

Его предыдущая карьера отнюдь не предвещала никаких потрясений. Сю Шевченко был назначен судьей Ленинского районного суда в декабре 2012 года. Три года прошло в спокойном служении Фемиде. Но в марте 2015 года квалификационная коллегия судей края привлекла Шевченко к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения. Легко, скажем так, пожурила. А уже через полгода, 4 сентября, она же удовлетворила представление председателя Ставропольского крайсуда Евгения Кузина и досрочно прекратила полномочия Сергея Шевченко, лишив его квалификационного класса «за совершение дисциплинарного проступка, выразившегося в грубом, систематическом нарушении норм материального и процессуального права при рассмотрении им ряда гражданских и уголовных дел, а также дел об административном правонарушении, что повлекло ущемление прав и законных интересов участников процесса, умаляющее авторитет судебной власти».

С. Шевченко не согласился с наказанием и обратился в Высшую квалификационную коллегию судей. Экс-судья считал наказание чрезмерным и ссылался на то, что допущенные им нарушения были единичными, не носят злостного характера. Он, мол, все проанализировал и в дальнейшем так больше поступать не будет.

Какими же были поступки не «злостного характера»?

Эпизод первый

Сергей Шевченко отменил постановление мирового судьи о привлечении некоего гражданина к административной ответственности в виде штрафа с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев. «Лишенец» отказался проходить медосмотр. Отметим, что мировой судья действовал в строгом соответствии с законом. С. Шевченко прекратил производство по делу на основании пункта статьи КоАП РФ, который нельзя не процитировать. Пункт вот какой – «отсутствие состава административного правонарушения, в том числе недостижение физическим лицом на момент совершения противоправных действий... возраста, предусмотренного настоящим Кодексом для привлечения к административной ответственности... или невменяемость физического лица, совершившего противоправные действия».

За рулем сидел ребенок или невменяемый? Где тогда частное определение судьи в адрес сотрудников ГИБДД, выдавших водительское удостоверение? Судья Шевченко поступил проще: в основу решения он положил заключение специалистов, составленное спустя 76 дней после дня ЧП. В нем говорилось, что во время совершения правонарушения водитель был в состоянии физиологического аффекта. Между тем на заседании мирового суда водитель признавался в содеянном и сильно каялся.

Решение судьи Шевченко было отменено, и при повтором рассмотрении решение мирового судьи оставлено без изменения.

Не согласившись с решением квалификационной коллегии судей края, С. Шевченко обжаловал его в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) Российской Федерации. Она отказала в удовлетворении жалобы. Приведу только один из аргументов ВККС РФ: «Необоснованное освобождение судьей Шевченко лица, отказавшегося от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, от административной ответственности при наличии всех признаков нахождения водителя в таком состоянии не только свидетельствует о грубом нарушении судьей закона, но и подрывает авторитет судебной власти и вызывает сомнение в объективности и беспристрастности судьи по данному делу».

Эпизод второй

Судья Шевченко грубо нарушил принцип территориальной подсудности. Случилось это при рассмотрении гражданского дела по иску гражданина к министерству имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесской Республики и правительству КЧР. Суть дела вряд ли будет интересна читателю. Но решение судьей проблем на чужой территории тоже было неверным, и тоже было отменено.

С. Шевченко обжаловал решения квалификационной коллегии судей края и Высшей квалификационной коллегии судей РФ в Дисциплинарную коллегию Верховного суда. Но и она отказала ему в удовлетворении жалобы.

Эпизод третий

Он связан с экс-министром образования и молодежной политики края Василием Ляминым, который осужден за взятку в крупном размере и нынче отбывает наказание. Так вот, во время следствия судья Шевченко, рассматривая ходатайство о продлении срока заключения под стражей, отправил Лямина на свободу, хоть и не вполне с чистой совестью. И это постановление было отменено, и экс-министр снова отправился под стражу.

А еще судья Шевченко, рассматривая уголовное дело по ДТП, в результате которого погиб человек, оставил без рассмотрения гражданские иски потерпевших. Это уже и не по-судейски, и не по-человечески.

В апелляционной жалобе С. Шевченко, не согласившийся с решением по административному делу, просил его отменить, а также отменить решения квалификационных коллегий судей края и РФ.

Проверив все имеющиеся материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, апелляционная коллегия Верховного суда РФ не нашла оснований для удовлетворения жалобы С. Шевченко, подчеркивает пресс-служба крайсуда, «посчитав доказанным факт совершения судьей дисциплинарного проступка».

И. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20170130/15_goda_otstranennyy_ot_dolzhnosti_sudya_s_shevchenko_tschetno_b_100027.html